Gesprek op het bankje (mei 2026)

Door: Redactie

Gesprek op het bankje

Deze maand met Anne-Marie Mulder (69), vrijwilliger Wereldwinkel Haren en Gorechthuis, tevens één van de kosters van de Gorechtkerk.

Hallo Anne-Marie, moeten accepteren dat er landen zijn waar honger en armoede zijn? Of moeten we iets doen? Antwoord: “Constateren dat het zo is kan een begin zijn om er iets aan te doen. Veel armoede is het gevolg van vroegere kolonisatoren, zoals Nederland. Ik vind dat landen medemenselijkheid moeten tonen aan hun voormalige koloniën.”

Heeft de kerk toekomst of moet die veranderen? Antwoord: “De kerk is voortdurend in verandering onder invloed van de gelovigen. In kerken zie je steeds vaker gespreksgroepen en lezingen, die ook zijn bedoeld voor mensen van buiten de kerk. Dat zijn mooie ontwikkelingen.”

Jij houdt niet van oppervlakkig gebabbel, weet ik. Waarom niet? Antwoord: “Ik ben opgevoed in een praatcultuur. Ik vind dat een gesprek iets moet betekenen tussen mensen en moet bijdragen aan je ontwikkeling. Zo heb ik het geleerd en denk ik er nog steeds over. Oppervlakkig gebabbel, nee. Maar even een gezellig praatje bij de koffie ga ik niet uit de weg.”

Wat is het recept voor vrede tussen mensen? Antwoord: “Dat is nogal een vraag, zeg. Ik denk: luisteren en niet alleen horen. Interesse hebben voor de context van het verhaal. Eerlijkheid.”

Geloof jij in astrologie? Antwoord: “Nee, daar heb ik niets mee, want het legt de verantwoordelijkheid bij de sterren. Ik geloof meer in Jezus, die echt heeft bestaan en de goede boodschap heeft verkondigd. Die boodschap moeten we als christenen blijven doorgeven en wij hebben zelf een verantwoordelijkheid in het leven. Niet de sterren.”

Wie of wat is bepalend geweest voor jou om te worden wie je nu bent? Antwoord: “Dan kom ik toch weer bij de Bijbel en de boodschap van Jezus. Die heeft mij behoed voor het maken van verkeerde keuzes in mijn leven. Verder zijn mijn vriendinnen erg belangrijk en bepalend voor wie ik nu ben.”

Dank je Anne-Marie, tot ziens in Haren.

foto: Door Yvonne Flikkema-Arents