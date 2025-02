Gesprek op het bankje met: Jimmy Werleman, tandarts (30 jaar)

Door: Redactie

Hallo Jimmy, heb jij al eens eerste hulp geboden bij iemand die onwel werd op straat?

Antwoord: “Ik was eens snel ter plaatse bij een man die een scooterongeluk had gehad. Er waren wel mensen, maar die waren passief. Ik heb toen gezorgd dat hij veilig lag en dat de hulpdiensten werden gewaarschuwd. Ik rijd niet zomaar door in zo’n geval; ik zou dan niet rustig kunnen slapen.”

Wat is het stomste wat je ooit deed?

Antwoord: “Denk dan maar aan zoiets als stunten op mijn fiets toen ik jong was. Hard op mijn hoofd vallen bij een wheelie. Of oorlogje spelen met echt vuurwerk. Dat zou nu ondenkbaar zijn. Mijn ouders waarschuwden me natuurlijk wel, maar daar luister je dan niet naar. Als ik kinderen nu met vuurwerk zie spelen, dan denk ik: ik ben ook jong geweest. Ik ga ze niet als een oude man terechtwijzen.”

Brengt religie iets goeds aan de wereld?

Antwoord: “Ja en nee. Ja, want mensen vinden er houvast aan en krijgen er energie van. Maar ook nee, omdat er strijd door ontstaat. De ene leeft met het ene boekje en de ander met het andere en dan willen ze dat de ander zich bij hen aansluit. Zelf heb ik er niet veel mee. Ik haal mijn energie uit mijn vrienden en mijn leven.”

Op wat voor moment kun jij intens gelukkig zijn?

Antwoord: “Dan denk ik aan de momenten waarop ik in de zon aan het mooie strand van Curaçao lig, het land waar mijn vader is geboren. Dan realiseer ik me dat ik toch iets heb bereikt, waardoor ik dat kan doen.”

Welk concert of welke voorstelling in het theater zou je me aanbevelen?

Antwoord: “Ik was in Amsterdam bij een concert van Fat Freddy’s Drop, het gaafste wat ik ooit heb meegemaakt. Ze gaan helemaal op in de muziek en nemen je mee. Het is elektronisch, jazzy…van alles wat. Zo’n live concert zou ik je aanbevelen.”

Als na jouw dood je leven op een grafsteen moet worden samengevat, wat hoop je dan dat erop staat?

Antwoord: “Dat ik heb genoten van het leven en heb gehouden van de mensen om me heen. Dat ik heb geprobeerd om het leuke van het leven zoveel mogelijk te waarderen. Rouw niet om mijn dood, maar vier mijn leven.”

Hoe drink jij je koffie en waarom?

Antwoord: “Zwart. Ik heb vroeger veel soorten koffie gedronken, maar ben teruggekeerd bij gewoon zwart. Koffie doet mij fysiek niets, maar ik vind het wel een mooi sociaal moment. Het begin van de pauze met mijn collega’s, bijvoorbeeld. En als ik alleen koffie drink: een momentje voor mezelf.”

Dank je Jimmy, succes met je werk.

foto door Yvonne Flikkema-Arents