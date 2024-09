Gesprek op het bankje met Marieke Penninga (56), koster van CGK/NGK De Hoeksteen in Haren

Door: Redactie

Wat leuk je hier te ontmoeten, Marieke. Welke ontmoeting in jouw leven zal je nooit meer vergeten? Antwoord: “Ik zou daar geen antwoord op kunnen geven, want iedere ontmoeting vind ik eigenlijk al waardevol. Ik herinner me wel dat ik laatst op een conferentie was waar de artiest Martijn Buwalda met een band optrad. Ik heb een praatje met hem gemaakt en ik vond het leuk om te merken dat hij ook maar een gewoon mens is, zoals wij allemaal.”

Even fantaseren: op een zondag stapt Arjen Lubach jouw kerk binnen om een dienst bij te wonen. Wat zijn je eerste gedachten als je hem ziet? Antwoord: “Haha. Nou ik weet dat hij niet veel heeft met het christelijk geloof en zou wel benieuwd zijn naar zijn ervaring bij ons. Ik zou onze predikant wel even inseinen en denk dat Arjen Lubach erachter zou komen dat christelijke mensen echt niet bekrompen zijn. Hopelijk vertelt hij dat in zijn show.”

Als in een zwangerschap blijkt dat een kind ernstig gehandicapt ter wereld zal komen, is een abortus dan bespreekbaar? Antwoord: “Ook het leven van een gehandicapt kind is door God gegeven en ik zou de zwangerschap zeker niet afbreken. Ik zou eventuele zorgen en problemen accepteren. Vergeet niet: het kan mij ook gebeuren dat ik ineens afhankelijk word van zorg, dan zullen mijn naasten dat toch zeker ook aanvaarden?”

Welke kinderserie op TV uit je jeugd herinner je goed? Antwoord: “Pipi Langkous. Ik vond dat leuk, zo’n meisje dat de dingen doet die andere kinderen niet durven.”

Wat is jouw definitie van ‘liefde’? Antwoord:”Er zit zoveel in dat woord. Voor mij is het onvoorwaardelijk voor iemand gaan. Liefde is een werkwoord, want je moet er wat voor doen om haar in stand te houden. Het gaat veel dieper dan verliefdheid, want die overkomt je gewoon.”

Aan welke vakantiebestemming bewaar je de slechtste herinnering? Antwoord: “De hoge bruggen in Zweden, want ik heb hoogtevrees. Een heel raar gevoel, dat ik nog steeds probeer te overwinnen.”

Gaat de wereld achteruit, of is dat alleen een beeld dat door media wordt gecreëerd? Antwoord: “Ik denk dat het met de mensen niet slechter gaat dan vroeger. Soms lijkt dat zo, maar dat heb je volgens mij bij alle generaties: mensen denken dat het vroeger beter was. De media zorgen er wel voor dat we soms het gevoel krijgen dat alles achteruitgaat.”

Dank je wel Marieke, ik wens je een fijne dag verder!

foto: Foto gemaakt door Wenke, Bloemenmozaïek