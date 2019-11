Gesprek op het bankje naast de Dorpskerk: Ivo Hof (48)

Door: Redactie

Gesprekken op het bankje naast de Dorpskerk

Deze maand: Ivo Hof (48), eigenaar Expert Haren/Zuidlaren en mede-eigenaar Boase damesmode in Haren

Hallo Ivo, winnen de webshops het van de fysieke winkels? Antwoord: “Zeker niet, maar dan moeten we als fysieke winkels het online kopen wél omarmen. Ik zie online kopen als een extra winkeldeur. Als je online actief blijft, merk je dat de omzet in de winkel zelfs behoorlijk kan stijgen. Ik kan dat zien in de statistieken van Expert.”

Wat was de belangrijkste levensles die je van je ouders meekreeg? Antwoord: “Dat heeft te maken met liefde. Voor elkaar zorgen. Mensen zouden wat liever voor elkaar moeten zijn. Mijn ouders hebben me dat meegegeven. Als ik soms zie hoe sommige mensen hun frustratie uiten naar andere mensen, bijvoorbeeld in het verkeer of op het sportveld, dan word ik daar niet blij van.”

Heb je wel eens een situatie meegemaakt waarmee je je totaal geen raad wist? Antwoord: “Achttien jaar geleden. Toen ik tijdens mijn vakantie in het buitenland het bericht kreeg dat mijn moeder ernstig ziek was. Ze is uiteindelijk ook aan die ziekte overleden.”

Heb je ooit gevochten? Antwoord: “Ja. Ik was nog jong en mijn moeder betrapte een winkeldief. Die persoon begon mijn moeder te bedreigen en toen heb ik hem een enorme klap verkocht, waardoor hij knock-out ging. Het was een impuls, want vechten hoef ik nooit.”

Hoe krijg ik jou uit je humeur? Antwoord: “Om te beginnen kan ik niet accepteren dat iemand mij chagrijnig kan maken. Als het dan toch gebeurt is dat als mensen mijn privétijd verspillen. Als ondernemer ben ik veel met de zaak bezig en ik bescherm mijn privétijd. Als ik merk dat ik die moet opofferen word ik humeurig.”

Wat is voor jou een graadmeter van succes? Antwoord: “Dat wij in de crisisjaren rond 2008 onze vijftien medewerkers in dienst hebben kunnen houden beschouw ik als een succes. Dat heeft met geld niet zoveel te maken. Hun gezinnen zijn afhankelijk van hun baan en dat was voor mij erg belangrijk.”

Welk apparaat kun jij niet zo goed bedienen? Antwoord: “Van de meeste apparatuur weet ik globaal wel hoe je ze moet bedienen, maar met mijn Apple-airbook ben ik onhandig.

Dank je Ivo, fijne dag verder.