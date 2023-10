Gewonde bij aanrijding voetganger

Door: Redactie

Donderdagmiddag is een voetganger aangereden door een auto en raakte daarbij gewond. De aanrijding vond plaats op de Rijksstraatweg, ongeveer ter hoogte van Action.

Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is op de plek van de aanrijding behandeld en moest mee naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht.

De aanrijding gebeurt net in de dagen dat op deze homepage een discussie gaande is over de verkeersveiligheid in het centrum van Haren. Doordat er van handhaving door de gemeente of politie geen sprake lijkt te zijn, wordt er in toenemende mate wild geparkeerd op de Rijksstraatweg, waardoor onoverzichtelijke situaties ontstaan. In Haren geldt het regime van Shared Space, waarbij niemand voorrang heeft, behalve als die van rechts komt. Door laden en lossen van vrachtwagens en pakketbezorgers is de situatie soms chaotisch.

Voetgangers kunnen, als ze dat willen, oversteken op drie zebra’s. De centrummanager van Haren, Daphne de Haan, pleit voor nog twee extra zebra’s, maar de gemeente is terughoudend, omdat zebra’s niet thuis horen in Shared Space.

Foto: Sander Bolhuis 112 Groningen / Haren de Krant