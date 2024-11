Gezellig de houtkachel aan? Jessica wordt er letterlijk benauwd van

Nieuws:

De Harense Jessica Blom (35) wordt door het inademen van rook van houtkachels en barbecues flink benauwd, want ze heeft astma. Dat gaat verder dan een kuchje. Ze wil het desgevraagd wel vertellen aan Haren de Krant, zodat houtstokers in ieder geval weten dat er een keerzijde is aan houtkachels.

Jessica

De rook van het brandende hout gaat de lucht in en als er weinig wind staat blijft die rook hangen. In dat geval vult de straat zich als het ware met rook en dat is funest voor mensen zoals Jessica. Ze zegt: “Als ik rook binnen krijg waar andere mensen misschien niets van merken, beginnen mijn longen te piepen en krijg ik minder lucht. Dan moet ik snel extra Prednison innemen.” Als Jessica de benauwdheid onverwacht voelt opkomen, keert ze meestal terug naar huis, om de medicatie in te nemen en rustig te wachten tot het beter gaat.

Beperkend

Inmiddels weet Jessica rond haar woning (Waterhuizerweg) wel ongeveer waar de houtkachels staan, zodat ze haar route op de fiets kan aanpassen wanneer er wordt gestookt. Als zij een afspraak heeft en weet dat zij in een buurt met houtkachels moet zijn, bereidt ze haar trip goed voor: “Dan neem ik vooraf extra medicatie als buffer”, zegt ze. Haar leven staat dus in het teken van het ‘ontlopen van de rook’ en dat ervaart ze als beperkend. “Vooral in dit seizoen. Er wordt veel gestookt en de lucht is vochtig, dan zijn mijn aanvallen heviger.”



Tolerant

Jessica is tolerant en heeft ervoor gekozen om geen strijd aan te gaan met houtstokers; ze probeert te leven met haar ziekte en treedt niet in discussie met mensen die hout stoken. “Wat ik dan wil bereiken met dit artikel? Dat mensen weten wat er speelt en dat ze even kijken op de website www.stookalert.nl als ze hout willen verbranden.” De site waarnaar Jessica verwijst vraagt de houtstoker zijn woonplaats in te voeren, waarna wordt vermeld of longpatiënten in de huidige weersomstandigheden benauwd zullen worden of niet.

Lees het hele interview én een toelichting door longarts Henk Kramer (MZH) in Haren de Krant, die wordt verspreid tussen 20 en 27 november 2024.