Gezocht: decembervrijwilligers Voedselbank Gemeente Groningen Werkgroep Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De werkgroep Haren van de Voedselbank Gemeente Groningen is dringend op zoek naar december-vrijwilligers voor de jaarlijkse voedselinzameling bij de Harense supermarkten. “Ook als het tegenzit in je leven en je niet kunt rondkomen: iedereen in Nederland hoort voldoende te kunnen eten”. Met deze mooie december-gedachte hoopt de werkgroep Haren een groot aantal inwoners te vinden die willen meehelpen bij de vier supermarkten in ons dorp. Want met deze actie kan de voorraad weer op peil gebracht worden met houdbare levensmiddelen en verzorgingsproducten. Bovendien wordt elk voedselpakket aangevuld met versproducten die de Voedselbank zelf inkoopt van haar donaties.

Wanneer zijn de inzamelacties?

Donderdag 12 december:

* Jumbo, Anjerplein

* Jumbo, Kroonkampweg

* Ekoplaza Haren

Vrijdag 13 december:

* Albert Heijn, Kerkstraat

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering voor een decembervrijwilliger is 1,5 uur en zal op een van die twee dagen zijn tussen 12.00 – 18.00 uur. Tijden in overleg en passend in jouw eigen schema. En…. je doet het altijd samen met een collega-vrijwilliger. Dus ook nog eens gezellig en leuk voor het contact.

Opgave en meer informatie: Werkgroep Haren van de Voedselbank

E: koos.vanhuis@voedselbank-groningen.nl T: 06-30405277