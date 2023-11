Gezocht: schrijftalent! Schrijf uw december-gedicht 2023

Door: Redactie

December is de maand van overpeinzingen. Herinneringen. Balans opmaken. In die sfeer lezen we graag inspirerende gedichten. De redactie daagt u uit: schrijf voor de krant een mooi gedicht dat past bij deze tijd van het jaar.

Leg er gevoel in. Vul het met verlangen, vreugde of verdriet. Laat uw hart spreken en schrijf op wat u voelt. De mooiste inzendingen gaan we plaatsen in de krant van 19 december.

Stuur uw gedicht uiterlijk 10 december naar redactie@harendekrant.nl