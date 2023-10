Glimmen heeft last van buurman Groningen Airport Eelde: weinig empathie voelbaar zeggen sommigen.

Door: Redactie

In de talkshow Tafel van Haren, die volgende week online is te beluisteren via Spotify en ook via deze website, zegt Henk Niemeijer van Plaatselijk Belang Glimmen dat het dorp zich stoort aan Groningen Airport Eelde. Niemeijer zegt dat de drempel in het dorp desalniettemin hoog is om officieel te klagen. Toch is de relatie tussen de ‘buren’ de laatste tijd onder druk komen staan.

Plaatselijk Belang Glimmen staat geheel los van de vereniging VOLE, die zich al tientallen jaren verzet tegen het bestaan van de luchthaven. De Glimmense bevolking was over het algemeen lankmoedig en vond de luchtvaart er bij horen. Die houding verandert. Volgens Henk Niemeijer van Plaatselijk Belang Glimmen heeft dat enerzijds te maken met de weinig empathische houding van de luchthavendirectie en anderzijds met letterlijk toenemende overlast. Wat dat laatste betreft: het aantal vliegbewegingen van de luchtvaartschool (KLM) was in 2018 nog ruim 3000 per kwartaal en dat is nu toegenomen tot ruim 12.000 per kwartaal. Piloten in opleiding oefenen rondjes, landen, stijgen en maken doorstarten. Dat gebeurt wat Niemeijer betreft onnodig vaak boven de dorpskern. Het lawaai van de bromvliegen is indringend en verstoort het leefplezier in het dorp. Tel daarbij op dat de luchtvaartschool (nu nog) vliegt op deels loodhoudende brandstoffen, die in auto’s niet meer zijn toegestaan en het ongemak is compleet. “De aanvliegroute is boven de basisschool. En op vensterbanken kun je de vervuiling zien”, zegt hij. De aankondiging van de luchtvaartschool dat nieuwe toestellen zijn besteld, stelde vrijwel niemand gerust. Enkele aanwezigen vonden dat het dorp ten onrechte kritiek heeft op de luchthaven, die er in hun ogen altijd is geweest.

Afwegen belangen

Het is lastig om te discussiëren over ‘overlast’ en ‘economische belangen’. Zijn die twee begrippen wel tegen elkaar af te wegen? Niemeijer erkent dat dit lastig is en dat staat op dit moment een liefdevolle relatie tussen het dorp en de luchthavendirectie in de weg. Dat bleek op 2 oktober toen de directie op bezoek kwam in het dorpshuis van Glimmen en daar rond honderd licht geïrriteerde dorpelingen tegenover zich vond. Niemeijer herinnert zich de avond als ‘emotioneel’ omdat vanuit de zaal vooral gevoelsmatige ervaringen van overlast werden ingebracht en de directie van de luchtvaartschool (Mark Gerritsen) met feiten en cijfers antwoordde met als eenduidige conclusie ‘het kan niet anders’. Men sprak langs elkaar heen.

Vinkjes

Glimmenaren zagen hierin het bewijs dat het dorp door de luchthavendirectie niet voor vol wordt aangezien met hun bezwaren. Een aanwezige verwoordde het zo: ‘Hier staat een directie die een checklist afvinkt waarop staat: in gesprek met omwonenden’. Dat afvinklijstje zou volgens de inspreker te maken hebben met het luchthavenbesluit, dat op 1 januari a.s. de luchthaven van nieuwe vergunningen moet voorzien. Van dit momentum wil de luchthaven overigens gebruik maken om de openingstijden te verruimen naar 6.00-0.00 uur. Dat laatste is nu nog 6.30-23.00 uur. Hier hadden de aanwezigen grote moeite mee met het oog op hun nachtrust. Maar ja, is nachtrust een factor van belang in een discussie over het financieel plaatje van een luchthaven? Glimmenaren hadden niet de indruk dat de luchthaven er een boodschap aan had.

Argwaan?

Curieus was dat Henk Niemeijer aan de Tafel van Haren vertelde dat de luchthavendirectie stelt dat een enquête heeft uitgewezen een flinke meerderheid van het dorp (63%) geen bezwaar zou hebben tegen ruimere vliegtijden. Volgens Niemeijer heeft echter een online enquête in het dorp juist aangetoond dat meer dan 95% tegen ruimere vliegtijden is. Van argwaan of kwade opzet wilde hij niet spreken. “We willen beslist in gesprek blijven met de luchthavendirectie, maar ik geef toe dat de relatie door hun houding niet erg goed is op dit moment.”

Update: Het percentage dat tegen ruimere openingstijden is bedraagt niet 95% (zoals eerder gemeld), maar volgens GAE: 63%.



