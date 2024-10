God in de supermarkt , workshop 10 november

Nieuws:

“God in de supermarkt” is de titel van een lezing/workshop die de Doopsgezinde en Vrijzinnige gemeenten in Haren zondag 10 november samen organiseren.

Schrijver en presentator Alfred Slomp maakt samen met de bezoekers een kritisch en inspirerend rondje door de supermarkt alwaar de dagelijkse boodschappen worden gedaan. De bijeenkomst is 10 november in de Doopsgezinde kerk aan de Nieuwe Stationsweg en begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur staat de koffie gereed.