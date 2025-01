Gorechtkerk gaat Jumbo boodschappen-zegels sparen voor de Voedselbank

Nieuws:

Door: Redactie

Nog tot en met dinsdag 11 februari 2025 kunnen er boodschappenzegels gespaard worden voor boodschappenpakketten bij de Jumbo. Met een bijbetaling van 5 euro krijg je dan een pakket ter waarde van 50 euro. Nu moeten er best veel zegels op de spaarkaart en veel mensen krijgen de kaart dan ook niet vol.

Astrid van der Steeg uit Haren zegt: “Wij willen graag de overgebleven zegels of de zegels waar u niets mee doet verzamelen en daar volle spaarkaarten van maken. Op die manier hopen we een aantal dozen te kunnen aankopen voor de voedselbank. Ook als u zelf het pakket wel wilt houden en er spullen inzitten waar u zelf niets mee doet, dan kunnen die producten iedere woensdagmorgen van 11:30-12:00 uur worden ingeleverd bij de Gorechtkerk, Kerkstraat 14 in Haren. De zegels kunnen gewoon los of al op de kaart geplakt worden ingeleverd. Digitale zegels delen kan ook eenvoudig via de QR-code of via de Whatsapp link gedeeld worden: http://www.jumbo.com/zegelverzoek/5b30d03d-e302-4dc6-b6ea-506fbc8dc82f Als u dit te omslachtig vindt kunnen digitale zegels bij de Jumbo service balie ook omgezet worden in de losse plakzegels.

Losse zegels en/of boekjes kunt u bij ons de brievenbus doen, Mellenssteeg 69. Wij zorgen dan dat de verzamelde plakzegels en de digitale zegels omgezet worden in mooie boodschappenpakketten die we dan aan de voedselbank doneren.”