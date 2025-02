Groenenberglezing door Bas Haring

Door: Redactie

De schrijver/filosoof Bas Haring (1968) promoveerde in de Kunstmatige Intelligentie en is bijzonder hoogleraar Publiek begrip van wetenschap aan de Universiteit Leiden. Hij weet als geen ander ingewikkelde onderwerpen toegankelijk te maken voor grote groepen lezers, en kreeg hiervoor de Duidelijketaalprijs. Hij komt 12 maart naar Glimmen.

Haring debuteerde met Kaas en de evolutietheorie, waarin hij op zoek gaat naar antwoorden op belangrijke levensvragen en op de vraag hoe kaas is uitgevonden. In 2009 schreef hij het essay voor de Maand van de filosofie, getiteld Het aquarium van Walter Huijsmans of waarom zouden we ons zorgen maken over de toekomst van de aarde?

In zijn recente boek Kunstmatige intelligentie is niet eng, legt hij uit wat het betekent dat computers steeds meer kunnen en vragen beantwoordt als: bepalen algoritmes in de toekomst ons leven? Hoe zou het voelen wanneer er over enige tijd apparaten bestaan die slimmer zijn dan mensen? En zijn die machines dan echt slim of nep slim?

Voor televisie wordt hij vaak gevraagd om zijn licht te werpen op wetenschappelijke vraagstukken. Hij maakte bijvoorbeeld het BNN-programma Proefkonijnen.

Datum: woensdag 12 maart

Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Locatie: Dorpshuis De Groenenberg, Markeweg 17, 9756 BZ Glimmen

Kosten: €10,00

Opgave: www.geboektinharen.com

Info: activiteiten@de-groenenberg.nl, www.de-groenenberg.nl