Groningen Airport Eelde zet stap op weg naar vergunning (Luchthavenbesluit)

Door: Redactie

De directie van Groningen Airport Eelde (GAE) zegt in een persbericht trots te zijn dat een stap is gezet in het verwerven van een nieuwe vergunning. Deze vergunning hoort bij een zogenaamd Luchthavenbesluit en regelt feitelijk het bestaan van een luchthaven. De vergunning was in 2014 al verlopen en er wordt nu gevlogen op een gedoogvergunning.

De ministerraad heeft vorige week het ontwerp van de aanvraag goedgekeurd en dat maakt nu de volgende stappen in het proces mogelijk. De directie zegt: “Dit ontwerp is een belangrijke stap om te komen tot een nieuw Luchthavenbesluit. De luchthaven stuurde als eerste van de Nederlandse luchthavens haar aanvraag in bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Komende periode is er gelegenheid voor belanghebbenden om een zienswijze in te dienen bij het ministerie.” Met dat laatste bedoelt men dat belanghebbenden, omwonenden en organisaties eventuele bezwaren kenbaar mogen maken. Daarbij zal, gezien protestacties van omwonenden in Glimmen, de aandacht gaan naar de verruiming van de openingstijden van de luchthaven. Simpel gezegd: waar toestellen nu niet mogen opstijgen of landen tussen 23.00 en 6.30 uur, wil GAE dit om economische redenen veranderen in 0.00 en 6.00 uur. De verruiming geldt niet voor lesvliegtuigen.

Glasharde standpunten

In de permanente discussie tussen GAE en omwonenden staan feitelijk twee visies glashard tegenover elkaar:

1.GAE wijst op het grote belang van haar bestaan: “Regionale luchthavens zijn van essentieel belang voor de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van een regio. Door meer (vlieg)verbindingen en de samenwerking met lokale partners in duurzaamheid, bevordert Groningen Airport Eelde de connectiviteit en innovatie in de regio. Dit maakt de regio aantrekkelijker voor inwoners en draagt bij aan de regionale economie en de bereikbaarheid van Noord Nederland.”

2.Bezwaarden wijzen op de aantasting van de gezonde leefomgeving door verstoring van de nachtrust en door de geluidsoverlast, met name door lesvliegtuigen. Het aantal vliegbewegingen boven Glimmen is de laatste jaren flink toegenomen.

Juridische kaart

Jan Wittenberg van VOLE, de vereniging die zich niet alleen keert tegen geluidsoverlast maar ook het bestaansrecht van de luchthaven ter discussie stelt met economische en milieutechnische argumenten, windt zich nog allerminst op nu de ministerraad het ontwerp voor de vergunning heeft goedgekeurd. Hij wijst erop dat er waarschijnlijk vele zienswijzen zullen worden ingebracht tegen (wat hij noemt) ‘de schandelijke verruiming van vliegtijden’ en andere ‘vreemde zaken’ die in de vergunningaanvraag zullen staan. “Ik heb er vertrouwen in dat de overheid, deze regering, recht zal doen aan de zienswijzen van haar burgers en zal luisteren naar de bezwaren.” Wittenberg zal pas de juridische kaart trekken als zou blijken dat de overheid de zienswijzen terzijde legt. “Geen paniek, kalm aan”, zegt hij tegen verontruste omwonenden en wellicht ook tegen zichzelf.

Het nieuws over het Luchthavenbesluit komt net in de tijd dat er onrust is ontstaan over de mogelijke komst van F35 straaljagers naar GAE. De boosheid daarover richt zich primair op Den Haag en Defensie en niet op de directie van GAE. Die houdt zich in deze discussie redelijk afzijdig en liet vorig najaar weten de ontwikkelingen rustig af te wachten.