Grootkoor van start in Haren: Samen zingen voor de vrede doet iets met je…

Koorzangers worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Bevrijdingsproject van Grootkoor Groningen. Op zaterdag 15 februari start de eerste uitgebreide koorrepetitie van dit nieuwe koorproject. Een bijzonder project met als afsluiting een bevrijdingsconcert op 7 mei in de Martinikerk in Groningen. Solistische medewerking zal worden verleend door trompettiste Melissa Venema, met begeleiding van pianist Rob van Dijk en organist Martin Mans.

Er zal de komende maanden een aantal keren worden gerepeteerd o.l.v. de dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen. Zij dirigeren al vele jaren de Grootkoren en op projectbasis zingen in een koor is nog steeds een geweldig succes.

Het Grootkoor Groningen is bestemd voor dames en heren die graag zingen, vanaf 18 jaar en ouder. De koorrepetities vinden vanaf nu nog plaats zaterdagochtend 15 februari, 15 maart, 5 april en een generale op 7 mei. De repetities worden gehouden in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 5 in Haren, van 10.00 tot 12.45 uur. Tijdens de eerste koorrepetitie ontvangen deelnemers de koormuziek & studie-cd of mp3, zodat ook thuis gestudeerd kan worden. Voor meer informatie over het Grootkoor en inschrijving, kunt u terecht op www.grootkoor.nl of mail naar zing@grootkoor.nl.