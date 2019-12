Grootscheepse controle op vrachtvervoer gaande in Haren

Door: Redactie

Politie, Douane en Inspectie Leefomgeving & Transport voeren dinsdagochtend een grote controle uit op vrachtvoertuigen (groot en klein) op de A28 bij Haren.Motoragenten leiden auto’s van de snelweg af naar de parkeerplaats van het Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren.

Navraag leert dat het hier gaat om een gecoördineerde actie, waarbij wordt gelet op vrachtvervoer (waaronder pakketdiensten). Niet alleen wordt gecontroleerd of de voertuigen technisch in orde zijn (en niet te zwaar beladen), maar ook of de eigenaren beschikken over de juiste vergunningen. Daarbij worden ook de rij- en rusttijden van de chauffeurs en hun rijbewijzen bekeken. Het is wellicht geen toeval dat deze controle nu plaatsvindt. Op locatie wijst één der controlerende ambtenaren op de drukte bij webshops, waardoor dagelijks duizenden pakketdiensten onderweg zijn.

In een landelijke campagne laat de Douane weten vooral te letten op pakketten uit het buitenland. Via webshops worden vaak spullen besteld, die niet voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Dat kunnen spullen zijn die een gevaar opleveren voor de gezondheid van bijvoorbeeld kinderen. Zie onder:

Aan de actie doen naar schatting enkele tientallen opsporingsambtenaren mee.

Foto: 112 Groningen/Haren de Krant

Tips van de Douane om extra kosten te voorkomen

Check op de website altijd waar een webshop gevestigd is. Als de contactgegevens niet bekend zijn, zoek dan het bedrijf op in Google om ervaringen van anderen te checken.

Controleer bij bestellingen met een totaalwaarde boven de €22 of de btw op je factuur staat. Als dit niet het geval is, houd er dan rekening mee dat je deze bij aflevering moet betalen, plus de inklaringskosten.

Als je online aankoop een totaalwaarde van €150 of meer heeft, zul je ook invoerrechten moeten betalen.

Hoewel je van alles kunt kopen online, mag je niet alles invoeren. Zo mag je geen namaakkleding en namaakspeelgoed invoeren.

Bij vragen over eventuele bijkomende kosten en regels kunt u terecht bij www.douane.nl