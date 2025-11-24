Handige weetjes uit de buurt (door Tuutjefluiter)

Door: Redactie

Lezing

9 dec. 20-22.30 uur Ontmoetingskerk, Sterremuurweg.

Tussen 24 november en 6 december kun je je opgeven voor een lezing door Mr. Van Pauwvliet: De “Bataafse revolutie”, Het ontstaan van de Nederlandse democratie. Leden ’t Nut gratis, niet-leden 8 euro (alleen per pin). Aanmelden is noodzakelijk bij: geboektinharen.com

Kunst

t/m 31 jan. 2026 Westerholm, Irenelaan. Outsider Art door kunstenaars van Cosis Kunst. De tekeningen, schilderijen en sculpturen zijn op werkdagen tussen 9 en 16.30 uur te zien.

instagram.com/cosis-kunst-haren

uitzinnig.nl/agenda/tentoonstelling/64729-outsider-art.aspx

Ook hangen er wascotekeningen van Monique van der Leeuw in de Plantage van de Hortus aan de Kerklaan, open op werkdagen 10-15 uur en weekend 11-16 uur.

Clockhuys

N.B. Andere datum draaien film: In verband met Sinterklaas is de vertoning in ’t Filmhuis een week opgeschoven namelijk op 12 december om 20 uur en de daarop volgende draai-avond is 19 december. Het programma is bij de zaal in te zien. Entree 5 euro aan de deur.

Boomker

Raadhuisplein: 27 nov. 18.30-21 uur Feel-Good Wintervertelling over verhalen met een goed einde

door Elke Maasbommel. Ontspannen avond met gezelligheid, quiz en een drankje, entree 10 euro.

Aanmelden via: geboektinharen.com

Biotoop

30 nov. Vleugel E 11-17 uur, gratis toegang Sinter-Kerstmarkt in het voormalig zoölogisch laboratorium (is een monument en sporadisch open) Met marshmallows roosteren, hapje en drankje.

In kunstruimte KEL-30 is een gevarieerde expostie.

Hortus

HOVO Noord Nederland (studeren na je 50e) organiseert er 2 cursussen voor voorjaar 2026.

Onderwerp: 1. Plantevolutie en systematiek, 2 Plantecologie en biodiversiteit. hovonoordnederland.nl

Sport

Veren. Watersport Twee Provinciën, Meerweg start in het voorjaar een opleiding tot rescuer voor het veilig verlopen van activiteiten en wedstrijden op water. O.a reddingsvaardigheden, gebruik portofoon, oefenen op EHBO en reanimatie komen aan de orde. Voor contact:

rescuecommissie@vwdtp.nl

Onnen

Oldgo heeft i.v.m. Open monumentendag op 13 en 14 september 2025 een publicatie gemaakt

met boerderijen in Onnen + molen de Biks die allemaal monumentenstatus hebben. Het overzicht + + beschrijving van de panden is hiet te bekijken:

https://www.oldgo.nl/component/content/article/758-monumenten-in-onnen?catid=32&Itemid=101

Ondernemers

Haren De Pub 10 december 18-22 uur eindejaarsborrel.

Opgave: ondernemendharen.nl/aanmelden-bijeenkomsten