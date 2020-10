Hans Sietsma (GroenLinks): “Haren schoot in de eigen voet met bestuursovereenkomst en Diftar”

Door: Redactie

Tijdens een interview voor Haren de Krant dat 18 november zal verschijnen sprak raadslid Hans Sietsma (GL) een opvallend tussenzinnetje uit over de chaos rond Diftar.

Sietsma zegt dat de gemeente Haren zich in de eigen voet heeft geschoten toen het College in 2018 weigerde de Bestuursovereenkomst te ondertekenen. “Haren tekende niet en daarmee werd het een waardeloos stukje papier waar niemand zich aan hoeft te houden”, zegt Sietsma. “Het Burgercomité en andere mensen die Diftar willen behouden wijzen juist allemaal naar die Bestuursovereenkomst. Daarin staat dat Haren Diftar zou behouden. Maar onder die overeenkomst staat dus helemaal geen handtekening van de gemeente Haren. De stadsadvocaat van Groningen heeft ons verteld, dat daarmee het document geen enkele juridische zeggingskracht heeft.” Sietsma vond het toen reeds zeer onverstandig dat Haren niet wilde meepraten over die Bestuursovereenkomst en vindt het dus nu kansloos als mensen die overeenkomst aanhalen. Lees verder onder de foto.

Overigens is Sietsma zelf uiterst ongelukkig met de gang van zaken rond de besluitvorming over Diftar. Hij ziet liever dat Haren zijn Diftar ‘op gewicht’ zou behouden, terwijl in stadse wijken Diftar ‘op frequentie’ zou kunnen gelden. Te elfder ure was nog duidelijk geworden dat dit wettelijk ook goed mogelijk is, maar het mocht niet baten. Groningen wil één systeem en dat gaat per 1 januari a.s. in: inwoners betalen een vastrecht ongeacht de hoeveelheid afval die zij produceren. Volgens het Burgercomité Haren is het milieu hiermee niet gediend, maar gaan burgers bovendien flink meer betalen voor hun afval. Zie ook: https://www.harendekrant.nl/nieuws/advertentie-gebruik-deze-zienswijze-en-maak-bezwaar-tegen-afschaffing-van-diftar/

Ontkrachtende voetnoot

Over de eerdergenoemde Bestuursovereenkomst onthulde Sietsma (alweer in een tussenzinnetje) nóg een saillant detail. In de overeenkomst staat dat ‘Haren Diftar behoudt’, maar in een voetnoot onderaan de pagina stond een zinnetje met als strekking: ‘als dat haalbaar is’. Sietsma: “Ik heb er toen voor gepleit die voetnoot te schrappen, maar Groningen wilde dat beslist niet.” Met deze laatste feiten lijkt de waarde van de Bestuursovereenkomst nóg kleiner te worden: Niet getekend door Haren en voorzien van een ontkrachtende voetnoot.

Oud-wethouder Michiel Verbeek reageert:

Menig Harenaar zal de bijdrage van Hans Sietsma als een ‘trap na’ ervaren. Het is geen

nieuws dat de Bestuursovereenkomst niet ondertekend is door het toenmalige college van

Haren. Het is een beetje goedkoop om het eigen falen daarmee te maskeren. Het is

helemaal niet van belang dat het toenmalige college van Haren niet getekend heeft. Van

belang is wat de gemeente Groningen van haar kant als belofte heeft gedaan. Zij hebben

opgeschreven dat Diftar wordt gehandhaafd in Haren. En die belofte wordt gebroken. Het

college van Groningen (met steun van GroenLinks van Hans Sietsma) wilde aanvankelijk

Diftar op frequentie. Als dat het was geworden had Groningen kunnen zeggen: Haren

heeft Diftar gehouden. Weliswaar geen Diftar op gewicht, maar Diftar of frequentie. Maar

iedereen die de inwoners van Haren serieus neemt weet dat ze erg tevreden zijn met

Diftar op gewicht. Diftar op frequentie zou net zo’n achteruitgang zijn als een vast recht op

basis van de omvang van het huishouden.

GroenLinks en andere voorstanders van Diftar hebben verzuimd aan het college te vragen

om Diftar op gewicht voor de hele nieuwe gemeente Groningen te onderzoeken. Als dat

wel was gebeurd dan hadden we geweten wat de kosten zijn om alle ondergrondse

containers en auto’s te voorzien van meetapparatuur. Nu willen ze dat alsnog gaan doen,

maar dat is veel te laat. Per 1 januari 2021 zal in de hele gemeente Groningen een vast

recht komen op basis van de omvang van het huishouden. Gelukkig heeft het college

aangegeven dat er meer kledingbakken en papierbakken komen en er wordt gekeken naar

een extra milieustraat. Dan kan iedere Groninger er aan bijdragen dat er meer schone

afvalstromen komen en minder restafval.

Commentaar op dit nieuws wordt nog verwacht van het Burgercomité Haren.