Haren-centrum krijgt derde fietsenzaak

Nieuws:

Door: Redactie

Het winkelpand aan de Kerkstraat 13 is verhuurd aan fietsbedrijf Issa uit Groningen. Die zal zich in februari in Haren vestigen.

Het bedrijf stelt zich op de eigen website alsvolgt voor: “Issa fietsen heeft zich gespecialiseerd in reparatie & onderhoud van fietsen, inclusief gratis haal- en brengservice. Daarnaast hebben we ook een groot aanbod in onderdelen. Verder verkopen wij goede, gebruikte stadsfietsen. We zijn dus de ideale plek voor iedereen die op zoek is naar een goede maar scherp geprijsde fiets!”

Issa is gevestigd aan de Duinkerkenstraat. In het centrum van Haren wordt het de derde fietsenzaak, naast Fietswinkel Haren (voorheen Glastra) in de Kerkstraat en Fietsshop aan de Meerweg. Het lijkt erop dat Issa net even anders is dan de twee genoemde winkels. Zodra Issa in Haren is neergestreken gaan we hem interviewen om te horen wat zijn plannen zijn. Uiteraard heeft Haren van oudsher nóg een fietsenzaak: Rijwielservice Oosterhaar aan de Molenkampsteeg. En aan het Anjerplein is Rijwielzaak Klei gevestigd, gespecialiseerd in elektrische fietsen van het merk Flyer.

In het pand Kerkstraat 13 was tot kort geleden Van Schilfgaarde Interieur gevestigd, die naar een zichtlocatie aan de Brinkhorst is verhuisd.