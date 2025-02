Nieuws:

Door: Redactie

Haren de Krant komt op de landelijke televisie. Omroep Max zendt op 14 april om 18.30 uur op NPO 2 een korte reportage uit over de krant.

Het item is gemaakt door Martin Drent van RTV Noord, in opdracht van Omroep Max. Insteek van de reportage is dat het best bijzonder is dat in deze tijd een lokale krant nog steeds bestaansrecht heeft. Wat is het concept van Haren de Krant? Dat is de vraag die wordt beantwoord in het item.