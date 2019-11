Haren de Krant zoekt nieuwe bezorgers, goed uurloon

Nieuws:

Door: Redactie

Met ingang van januari a.s. zoeken we bezorgers voor drie wijken in de omgeving van Westersedrift en de wijk Maarwold. De bezorgers ontvangen een goed uurloon en hebben drie dagen de tijd om hun wijk te lopen. De Krant wordt 1 x per maand verspreid.

Wie heeft belangstelling voor één of meer van de wijken?

Wijk 32 omgeving Irenelaan looptijd plm. 2 uur

Wijk 34 wijk Maarwold looptijd plm. ruim 1,5 uur

Wijk 38 omgeving Westersedrift looptijd plm. 2 uur

Ook voor senioren een gezonde bezigheid. Belangstellenden: mail aan Hein Bloemink hein.bloemink@gmail.com