Haren is een schilderij

Nieuws:

Door: Redactie

Deze foto zal uw aandacht hebben getrokken door de ultieme schoonheid en sfeer. De Dorpskerk met de charmante toren, die al meer dan 800 jaren de skyline van dit dorp bepaalt. Zowel binnen als buiten de muren van deze kerk komen we in deze laatste weken van het jaar tot bezinning over hetgeen achter ons ligt en hetgeen voor ons ligt. Maar misschien is het ook goed om even stil te staan bij wat nu is.

Op dit moment zijn er mensen die thuis rouwen om verlies; zich zorgen maken over hun gezondheid of zelfs vrezen dat het einde nabij is. Er zijn lezers die worden gekweld door eenzaamheid, leegte of verstoorde relaties. Met deze foto wil Haren de Krant u laten weten dat er aan u wordt gedacht, ook al zal uw verhaal nooit in de krant komen. Gelukkig zijn er ook veel mensen die uitzien naar de gezellige feestdagen en naar het nieuwe jaar, waar iets moois op hen wacht. Haren de Krant zal in 2025 verslag doen van voor- en tegenspoed, van lief en leed. Zoals we al bijna 30 jaar doen willen we de verhalen van Haren en omgeving met u delen, opdat we ons blijvend beseffen dat we in een prachtige regio en een fantastisch dorp leven. We zullen in het komende jaar weer verhalen schrijven over mensen met initiatieven, die hun nek uitsteken en kleur geven aan de samenleving. We blijven het nieuws positief en kritisch voor u volgen, daar mag u op rekenen. Dan nog een paar bedankjes en complimenten: we zijn onze adverteerders dankbaar voor hun vertrouwen; zij maken deze krant mogelijk. Koop bij hen! Onze bezorgers verdienen ook weer een groot compliment, net als onze columnisten, fotograaf Yvonne, depothouder Carst en onze vormgever Marike. Redactie en medewerkers van de krant wensen u een gelukkig 2025!

De redactie