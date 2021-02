Door: Redactie

Het Paterswoldsemeer donderdagmiddag.

Bij restaurant De Rietschans spelen ze in op Koning Winter. Op het terras (bereikbaar via een kluunroute) is een Koek & Zopie ingericht voor warme rookworst, gevulde koeken, hete kwast en warme chocolademelk met slagroom. “We zijn blij dat we weer iets om handen hebben”, zegt eigenaar Frans Kappenburg. Wegens corona is het bedrijf al weken gesloten.