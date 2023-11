Haren is inspiratie voor De Grote Winter Kleurplaat

Door: Redactie

Eerder maakte Harenaar Pepijn Janzen (30) een XXL-kleurplaat die een inkijkje geeft in het bedrijvige kasteel van Sinterklaas. Er is nu een vervolg.

De Grote Winter Kleurplaat is 120 cm breed en 85 cm hoog en toont een gezellig druk dorp in de sneeuw. “Voor een Harenaar is duidelijk te merken dat ik mij heb laten inspireren door het dorp Haren”, zegt Pepijn. “Er is een heerlijke bistro, een boekwinkel met volle etalage en een winkel met écht speelgoed”, doelend op Bistro Heerlijk, Boomker en Baboffel. Ook heeft hij een knipoog gemaakt naar Rodenburg, want dat er bij de bakkerij op de kleurplaat een grote krakeling aan de gevel hangt is natuurlijk geen toeval. “Het echte wintergevoel ontstaat als de oliebollenkraam weer voor de kerk staat. Dus dat heb ik ook zo in de kleurplaat verwerkt”, vertelt Pepijn.

Verstopte verwijzingen

Los van de overeenkomsten met Haren, zit de kleurplaat vol met grappige gebeurtenissen, leuke details en stiekeme verwijzingen. “Soms is het keihard nadenken om zo’n grote kleurplaat te vullen”, zegt Pepijn. “Om de kleurplaat goed gevuld te krijgen, gebruik ik dingen die ik leuk vind of dingen uit mijn directe omgeving.” Daarbij wijst hij erop dat de verjaardagsdatum van zijn vriendin in een kentekenplaat is verwerkt. Maar ook de hond van zijn moeder, de boot van zijn schoonvader en het café in Amsterdam waar Pepijn vaak kwam, hebben een plek gekregen in de kleurplaat. Tevens verstopte hij een aantal verwijzingen naar kinderboeken, films en liedjes in de kleurplaat.

Het resultaat doet enigszins denken aan de chaotische puzzels van Jan van Haasteren. Het is een winterse kleurplaat voor jong en oud. De Grote Winter Kleurplaat is te bestellen via www.pepijnjanzen.com.