Door: Redactie

Op de valreep van 2024 maakte Theo Evers deze foto. Dit staat misschien wel symbool voor de aftocht van Blokker in Haren en de wachtrij bij de oliebollenkraam van Herman Riddering.

Verder hopen we u een plezier te doen met foto’s die Ton Wester maakte van ‘donker’ Haren. Als je dit dorp vergelijkt met zoveel andere winkeldorpen en -steden….enfin, vult u het zelf maar in. Haren is een schilderij!

Gelukkig nieuwjaar!