Harenaar wil fietsend door de Hemelpoort

Door: Redactie

Freerk de Boer (1959) uit Haren weet dat hij waarschijnlijk binnen een jaar gaat overlijden. Misschien wordt hem nog wat langer gegund, maar zelf denkt hij dat hij vorige maand zijn laatste kerstfeest heeft gevierd. Hij praat er nuchter over, zittend in zijn leunstoel met de benen vooruit. Bang voor de dood is hij niet want hij weet dat er nog wel ‘iets’ voor hem in het verschiet ligt als hij zijn ogen definitief heeft gesloten. “Ik zal nog van me laten horen”, zegt hij met een brede glimlach. Freerk gaat dit jaar maandelijks een blog schrijven voor Haren de Krant totdat het niet meer gaat.

Ineens

Ooit was hij een sterke, gezonde man; een klusser, wandelaar, fietser, kampeerder, pakketbezorger; geboren voor het buitenleven. In 2019 werd hij getroffen door een auto-immuunziekte en was op slag ‘minder valide’. Hij werd een gevangene in zijn eigen huis, maar berustte niet in dat lot. Met de onvermoeibare hulp van zijn vriendin Maria Romp richtte hij de Stichting Onbeperkt op de Fiets op. Die zet zich ervoor in dat ook mensen met ziekte of beperking kunnen fietsen. Via de wmo kreeg het stel een rolstoelfiets, waarmee in 2022 een loodzware sponsortocht naar Santiago de Compostela werd gemaakt. Door tegenslag en ziekte werd het vooral een ‘helse’ tocht, maar hiermee hebben Freerk en Maria bewezen dat je met een positieve instelling tot veel in staat bent. Freerk noemde Maria en zichzelf ‘Krikkie en Krakkie’. Zijn humor is zijn kracht.

Naar Lourdes

Eind 2024 was er weinig meer te lachen. Nieuwe ziekte (kanker) en aandoeningen kondigen het einde van Freerks leven aan. “De dokter zegt dat ik moet rekenen op minder dan een jaar, dan zal het voorbij zijn”, zegt hij. “We waren van plan om deze zomer naar Rome te fietsen, maar de artsen zeggen dat ik daar in mei al niet meer aan hoef te beginnen. Dat heeft me aan het denken gezet.” Het reisdoel is inmiddels aangepast: Freerk en Maria willen op de rolstoelfiets naar Lourdes, om sponsorgeld in te zamelen voor een kunstwerk, dat in Haren straks mensen moet bemoedigen. Meer daarover in Haren de Krant.

Freerk in de krant met blog

In Haren de Krant die tussen 22 en 29 januari wordt verspreid staat het gehele artikel over Freerk de Boer, die met zijn verhaal op een bijzondere manier wellicht mensen kan inspireren. Voorts start hij samen met Maria Romp een maandelijkse blog in Haren de Krant, waarin hij de lezers gaat vertellen hoe zijn reis naar de Hemelpoort verloopt. Ook lezen we hoe de fietstocht naar Lourdes gaat, die op 19 januari gaat beginnen bij de Sint Jozefkerk in Groningen.