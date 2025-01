‘Harener Hondsrug: uniek erfgoed’, lezing door Ingrid Schenk

Nieuws:

Harener Hondsrug doorloopt tot de Grote Markt in de stad Groningen. Door de smalle hoge Hondsrug en de stroomdalen aan weerzijde is een uniek afwisselend landschap ontstaan.

Voor vroege bewoners was de Hondsrug de levensader. Hun cultuurhistorische sporen, zoals hunebedden, karrenroutes, essen, middeleeuwse versterkingen en de verdedigingslinie uit WO-II, zijn nog zichtbaar of te traceren. Het is niet voor niets dat het landschap op de Harener Hondsrug het verleden overal weerspiegelt en er zoveel natuurlijke schoonheid is. De stad en het landelijk gebied zijn met elkaar verbonden en hebben elk hun eigen functie en karakter. Juist dat verschil en het contrast is hun kracht.

De spreker Ingrid Schenk doet sinds 2010 onderzoek naar de geschiedenis van het landelijk gebied van Haren en schrijft daarover o.a. in Hervonden Stad en Land.

Dinsdag 25 februari 2025, aanvang 14.00 uur

Locatie: Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen

Toegang gratis

