Harener Weekblad stopt, einde aan een avontuur van bijna 90 jaar

Door: Redactie

Het Harener Weekblad stopt. Althans, de krant wordt geabsorbeerd door de Groninger Gezinsbode, die wekelijks verschijnt in de hele gemeente Groningen. Daarmee verliest de voormalige gemeente Haren haar eigen wekelijkse krant, die al halverwege de jaren 30 werd opgericht aan de Rijksstraatweg 101 in Haren. De enige krant ‘over Haren’ die nu nog bestaat is Haren de Krant, die u nu leest.

Historisch overzicht

Om de teloorgang van het Harener Weekblad te duiden moeten we even terug in de tijd. Rond 1935 begon drukkerij Eerelman aan de Rijksstraatweg een advertentieblad voor de winkels in het dorp: Eerelman’s Weekblad. Dit blad ontwikkelde zich later tot nieuwskrant en kreeg een nieuwe naam: Harener Weekblad. Uitgeverij/drukkerij H. Knoop liet de krant vanuit Hortuslaan 18 uitgroeien tot een veelgelezen krant, waarin de detailhandel bovendien prettig kon adverteren. De krant ging later over naar de drukkerij Ebel Noorman, waar toen ook de Groninger Gezinsbode werd gemaakt. In 1993 ging Hazewinkel Pers (uitgever van Nieuwsblad van het Noorden) zich bemoeien met lokale kranten en kocht de ene na de andere titel op. Zo ook het Harener Weekblad en de Groninger Gezinsbode. Dat was het begin van een nieuw tijdperk, waarin de lokale kranten vooral primair werden gezien als (1) vulling van drukpersen en (2) bron van advertentie-inkomsten. Dat deze kranten een functie vervulden in de samenleving (nieuws, verbinding) was niet meer belangrijk. Die visie zorgde ervoor dat het Harener Weekblad van ‘lokale verbinder’ steeds meer veranderde in ‘verdienmodel’. De laatste journalistieke hoofdredacteur (Marco in ‘t Veldt) werd in 2015 ontslagen en sindsdien was er geen vaste redactie meer in het Harener Weekblad. Nu NDC (voorheen Hazewinkel Pers) in zwaar weer verkeert en onlangs is overgenomen, lag het wel voor de hand dat de lokale kranten zouden worden afgestoten. Deze week werd de knoop doorgehakt.Het Harener Weekblad stopt en Harens nieuws wordt vanaf nu verpakt in een Groningse krant.

In 2016 telde Haren enige maanden maar liefst vier lokale kranten en dat haalde zelfs het NOS Journaal. Het kan snel gaan, want nu blijft Haren de Krant over, die in 1995 is opgericht.

Lees de hele geschiedenis hier: https://www.harendekrant.nl/nieuws/is-het-harener-weekblad-nu-echt-een-groningse-krant-geworden/

Hein Bekenkamp, hoofdredacteur van het Harener Weekblad van maart 1988 tot september 2006; daarvoor in de jaren zeventig vanuit Persbureau Tammeling zo’n vijf jaar nauw betrokken geweest bij de redactievoering, reageert op dit nieuws. Hij zegt: “Niet onverwacht helaas. Nadat in 1993 Hazewinkelpers het Harener Weekblad van drukkerij Ebel Noorman had overgenomen, begon een steeds moeizamer strijd om voldoende redactieruimte te behouden. Opvolger NDC zette die trend voort. Reden waarom ik als freelancer in 2006 de redactie teruggaf aan de uitgever. Mijn opvolgers waren in dienst van de NDC en kregen van de uitgever helaas nog minder ruimte om de lokale samenleving en de plaatselijke politiek te volgen. Na de annexatie van de gemeente Haren door Groningen was er natuurlijk geen lokale politiek meer te volgen, maar er waren voldoende Harense belangen om over te schrijven. Dat werd pas dit jaar weer opgepakt door journalist Bram Hulzebos, die als een luis in de pels de Harense zaak in Groot-Groningen weer ging behartigen. Zo volgden we vanuit Persbureau Tammeling in een ver verleden ook kritisch de plaatselijke ontwikkelingen. Het Harener Weekblad zou daar een taak in moeten blijven vervullen. De nieuwe uitgever denkt daar dus anders over.”

Bekenkamp denkt dat er nog steeds ruimte is voor een lokaal medium: “Wat een uitdaging voor de bevolking van de voormalige gemeente Haren om het nieuws uit deze groene parel te volgen en te verslaan. Deelbelangen terzijde schuiven. Gezamenlijk de schouders eronder. Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren zijn veel te veel waard om géén eigen kritisch weekblad te hebben. Digitale mogelijkheden te over.”

Kijk hier naar een reportage van OOG TV, waarin het ook gaat over Haren de Krant: https://www.oogtv.nl/2021/04/er-wordt-een-stuk-van-je-betrokkenheid-met-de-omgeving-gestolen/