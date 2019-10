Harense Anna Bron (18) prijkt op cover van Boerinnenkalender 2020 van De Telegraaf

Nieuws:

Door: Redactie

Ze had met verve meegedaan aan de fotosessies van De Telegraaf, want het leek haar wel leuk om een plekje in de Boerinnen Kalender te verwerven. Als een verleidelijk fotomodel poseerde Anna Bron uit Haren tussen het mais. Meestal is ze heel anders gekleed en beweegt ze zich tussen paarden en koeien.

In een uitzending van RTV Noord vertelde Anna, dat ze toch geen boerin zal worden. Teveel regeltjes. Daarom heeft ze gekozen voor een opleiding in de zorg. Ze werkt nu in een ziekenhuis. Anna werd afgelopen zondag verrast door een camerapleog van De Telegraaf. Terwijl ze net met paarden bezig was werd haar verklapt dat ze zelfs de cover van de Boerinnen Kalender heeft bereikt.