Harense bloemist wint voorronde Flowercup

Door: Redactie

Marcel Kuipers van bloembinderij Marcel Kuipers in Haren is blij. Hij heeft gisteren één van de voorrondes van de Flowercup gewonnen. Volgend jaar is de finale. In de Flowercup strijden bloemisten uit heel Nederland voor de hoogste eer. Zij moeten hun vakmanschap en creativiteit bewijzen.

Marcel over de voorronde: “Je krijgt een opdracht en daar moet je een creatie naar maken. Onze opdracht was het thema Energie.

Werken met groene kleuren en warme tinten en materialen. Het werd gepresenteerd op een oranje zuil en het mocht niet breder zijn dan 80 centimeter.

Nou, toen ben ik me gaan inlezen op internet over het thema Energie en wat het allemaal inhoudt. Daarna heb ik een constructie om bedacht.

Daar zitten wel wat weekjes voorbereiding in. Maar ik ben super blij met het resultaat en natuurlijk met mij 1ste plaats.”

In de finale volgend jaar neemt Marcel het op tegen 29 bloemisten uit het hele land.