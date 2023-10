Harense scholier zoekt geld voor Ghana

Nieuws:

Door: Redactie

Maurits Buskens (17) zal in februari 2024, samen met 19 medeleerlingen van het Maartenscollege in Haren, afreizen naar Ghana om zich twee weken te oriënteren en nuttig te maken. Via het GoFundMe-platform is hij een inzamelingsactie gestart om geld in te zamelen voor een ontwikkelproject dat draait om het aanschaffen van schoolmeubilair.

Maurits geeft aan dat hij graag iets zinnigs en positiefs wil bijdragen aan ontwikkelingen in Ghana en heeft daarom Stichting Help Ghana benaderd om mee te denken. Stichting Help Ghana ondersteunt ontwikkelprojecten in Ghana op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg en heeft een project dat Funding for Furniture heet.

“Het gaat om een beroepsopleiding waar jongeren worden opgeleid voor diverse beroepen. De overheid van Ghana doet nu veel voor onderwijs en kansen voor de jeugd. Iedereen mag naar school… maar helaas… dat lukt nog lang niet omdat er veel te weinig faciliteiten zijn.” – aldus Maurits

Maurits hoopt met zijn campagne €2.500 op te halen om ‘monodesks’, waarbij een tafel en stoel aan elkaar vastzitten, aan te schaffen.

Bekijk hier de campagne: https://gf.me/v/c/gfm/crowdfunding-voor-schoolmeubilair-in-ghana

Maurits Buskens