Door: Redactie

In de avondzon en in een zomerse sfeer is vrijdag rond 18.00 uur Harfest begonnen op het Clockhuysplein in Haren. Een tweedaags festival voor jong talent en ervaren bands.

Vandaag (zaterdag) kan het publiek opnieuw naar het plein, waar rondom het podium volop culinair aanbod is om lang te blijven hangen. Vandaag vindt het festival plaats van 15.30-23.00 uur.