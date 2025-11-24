Heeft Harens Belang bestaansrecht?

Nieuws:

Door: Redactie

*Dit artikel stond in Haren de Krant. Een reactie hierop van Tom van Schendel leest u onder deze online-versie.

In januari 2024 liet Harenaar Rolf Smit voor het eerst van zich horen. In een open brief aan Haren schreef hij dat hij de Dorpsraad Haren heeft opgericht en zei: “De Dorpsraad komt op voor ons dorp.”

Kritiek

Na de oprichting waren er direct kritische opmerkingen te lezen in de sociale media en op het forum van Haren de Krant. De teneur daarin was dat mensen de Dorpsraad overbodig vonden, omdat het altijd nog de gemeenteraad is die de bevolking moet vertegenwoordigen op het Stadhuis in Groningen. Ietje Jacobs-Setz (VVD) zei: “Ik was verbaasd dat ik hoorde over de oprichting van een Dorpsraad. Wat wordt er nu gemist en in welk gat gaat de Dorpsraad springen? Maar daarnaast is en blijft de democratische legitimatie van een dorpsraad altijd onderwerp van discussie. Wie zijn het, hoe zijn ze gekozen en namens wie spreken ze? Als een dorpsraad wordt opgericht die namens ons allen met de gemeente Groningen gaat praten hoe hebben wij dan invloed kunnen uitoefenen op wie deze mensen zijn. Ik heb eigenlijk geen idee.”

Andere naam

Weer andere Harenaars maakten gehakt van het goedbedoelde initiatief. Zo lezen we: “Die hele dorpsraad is een totaal ondemocratisch gebeuren.” Initiatiefnemer Rolf Smit was niet doof voor de kritiek en vertelde dit jaar aan Haren de Krant: “We hebben inderdaad moeten concluderen dat “dorpsraad” een lading van politiek orgaan heeft. Vandaar dat de vergadering unaniem de naam “Harens Belang” heeft aangenomen.” Hij meende nu op het goede spoor te zitten.



Gemeente en raad

Mensen reageren nog steeds ongemeen fel: “Beste Harens Belang. Stop met jullie activiteiten. Hier zit echt niemand op te wachten.” Hoe ziet de gemeente dit? Namens het Gebiedsteam Haren laat Hillegonda de Vries weten óók voor Harens Belang het aanspreekpunt te willen zijn. Niets minder, maar ook niets meer. Ten slotte hebben we de raadsfracties gevraagd wat zij van Harens Belang vinden. Justine Jones zegt namens Groen Links-PvdA: “Ik denk dat het altijd goed is als inwoners (individueel of als groep) contact opnemen met raadsleden over wat er speelt in onze gemeente. Op de vraag of wij als gemeenteraad of fractie in staat zijn om de Harense gevoelens te vertolken zeg ik volmondig ‘ja’.” De fractie van het CDA zegt bij monde van Tiemen Sturm: “Wij proberen met behulp van onze zetels in de gemeenteraad het Harens belang goed te vertegenwoordigen en Harense thema’s te agenderen in de gemeenteraad.”

Een warm onthaal kreeg Harens Belang niet en zichtbaar is men ook nog niet. Gaat dit nobele initiatief straks als een nachtkaars uit?

Reactie van Tom van Schendel:

Het artikel onder de kop “heeft Harens Belang” wel bestaansrecht, trok mijn aandacht. Er zijn kennelijk bezwaren uit de Harense gemeenschap, zowel over de aanvankelijk naamgeving Dorpsraad Haren, als wel over de oprichting als zodanig. De bezwaren tegen de naamgeving Dorpsraad Haren vind ik nogal ver gezocht. Het zou teveel lijken op de aanduiding gemeenteraad, en dus suggereren dat het een politiek orgaan is. Ik mag toch aannemen dat iedereen weet dat de benaming dorpsraad in Nederland algemeen gebruikelijk is als aanduiding van een orgaan, vergelijkbaar met een wijkraad. De aanduiding wijkraad komt zo mogelijk nog veel vaker voor. Niemand denkt dan toch aan een politiek orgaan? Nu is gekozen voor de benaming Harens Belang. Nu lijkt het op een politieke partij. Immers, er zijn honderden politieke partijen , eindigend op….Belang. Is dat wenselijk? Ik denk het niet.

De wijkraad zou niets toevoegen…politieke partijen komen wel op voor de belangen van het dorp Haren. Uiteraard komen de partijen in de gemeenteraad ook op voor Haren net zoals voor Vinkhuizen of voor welk ander stadsdeel ook. Een dorps-of wijkraad heeft een andere rol, als een soort voor-post van de politiek. Het signaleren van Harense zaken die mogelijk van belang kunnen zijn voor de gemeente politiek, maar ook het met elkaar in verbinding brengen van delen van Haren, die misschien van nature niet direct met elkaar in verbinding komen. Op deze manier kunnen gemeenschappelijk belangen en interesses ontstaan of ontdekt worden. Het is maar een voorbeeld.

Een lastig ding is natuurlijk de legitimiteit. Maar het lijkt mij zonde om direct bij het ontstaan heel ingewikkeld te doen over legitimiteit. Geef enthousiaste initiatiefnemers de kans zich te bewijzen, de kans om een dorpsraad zich te laten bewijzen. In een later stadium kan er altijd nog gesproken worden over de wenselijkheid van een (desnoods gedeeltelijk) gekozen vertegenwoordiging. Kortom, even opzij met de koudwatervrees.

Tom van Schendel

Haren