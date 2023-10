Heelt de tijd wonden? Monumentje van burgerbetrokkenheid

Door: Redactie

Vele jaren heeft Gerard van den Broek (70) uit Haren zich opgewonden over de verkeersveiligheid op de Rijksstraatweg. Hij woonde tot 2020 op het traject tussen de Molenweg en Botanicuslaan, waar een regime van 30 km/u heerst. Een wassen neus, want vrijwel niemand houdt zich eraan. De gemeente vond dat wel best en dat maakte hem destijds erg boos.

Vele jaren geleden toen in Haren veel straten ‘30 km/u zone’ werden, viel het Van den Broek op dat de snelheidsbeperking voor zijn huis geen enkel effect had. “De straat ziet eruit als een doorgaande weg en nodigt uit om gas te geven”, was en is zijn betoog. “Gevaarlijk voor fietsende schoolkinderen.” Hij begon brieven te schrijven aan de gemeente (die wegbeheerder is) en spoorde de politie aan om eens wat meer te handhaven met snelheidscontroles. Zo kwam hij erachter dat er iets fundamenteels mis is: zolang de weg is ingericht als een doorgaande weg heeft het bordje 30 km/u geen enkele juridische waarde. “Als iemand een bekeuring krijgt en het laat voorkomen, wordt de zaak altijd geseponeerd”, zegt Van den Broek. “De wegbeheerder schijnt verplicht te zijn om straten met 30 km/u volgens bepaalde regels in te richten. Pas dan geldt de 30 km/u in juridische zin.”

Openbaar Ministerie

Marloes van Kessel van het Openbaar Ministerie herkent de Harense situatie. “Het komt weleens voor dat het OM en politie in overleg besluiten dat het geen zin heeft om te handhaven op bepaalde trajecten. Als de weginrichting niet strookt met de snelheidslimiet is handhaven eigenlijk niet legitiem”, zegt ze. Of dat heel specifiek in Haren ook is gebeurd weet ze niet. Hoe dan ook, er wordt nu niet gehandhaafd.

Bordje

Een 30 km/u zone moet als een erftoegangsweg worden ingericht met drempels en/of obstakels. Dat levert een straatbeeld op waarin verkeersdeelnemers zich beter houden aan de snelheid. Het klinkt raar maar waar: alleen het bord met 30 is niet genoeg. Deze rariteit heeft Gerard van den Broek tot aan de dag van zijn verhuizing onder de aandacht gebracht van de gemeente. Echter, het wachten is op een algehele herinrichting van dit stuk straat en dat kan nog wel even duren. Van den Broek met een wrang lachje: “Het enige dat de wethouder van Haren destijds voor mij heeft kunnen regelen was een herhalingsbordje met 30 km/u.”

Losgelaten

Hij woont inmiddels in Frankrijk en maakt zich er nu niet meer druk om. De tijd heelt wonden. Maar krom vindt hij de situatie nog steeds. Desalniettemin kan hij er de humor wel van inzien dat zijn jarenlange inspanningen slechts één verkeersbordje heeft opgeleverd. Monumentje van burgerbetrokkenheid.

foto: Resultaat van jarenlang brieven schrijven en discussiëren met de gemeente.