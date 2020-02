Het beroep van Ellen Nooren: uitvaartverzorger

Door: Redactie

Na een loopbaan in HRM (Human Resource Management) maakte Ellen Nooren in 2014 een cruciale keuze in haar leven. Ze werd uitvaartverzorger en begon haar eigen bedrijf. Ze verzorgt ook in Haren ieder jaar meerdere uitvaarten.

“In mijn rol organiseer ik uitvaarten, die tot in detail moeten passen bij de persoonlijkheid en het leven van de overledene en bij de wensen van de nabestaanden”, zegt ze. “Bijna alles is mogelijk.” Ellen houdt van mensen en is geïnteresseerd in hun (levens-)verhalen. In die zin sluit haar huidige beroep goed aan op haar vorige werkzaamheden. Het bieden van advies en begeleiding aan mensen in een moeilijke situatie is misschien wel de rode draad in haar werk.

Interview bij Intermezzo in Haren. Daar zit ze: een opgewekte vrouw met een visie op leven en dood. Empathisch en tegelijk zakelijk. Die eigenschappen komen haar goed van pas, want ze moet immers in een paar dagen een perfect afscheid organiseren, in overleg met nabestaanden in rouw en soms zelfs in shock. “Ik vind het steeds weer een uitdaging om juist in die situaties tot een goede opzet van de dag van het afscheid te komen”, zegt Ellen. “Daarbij wil ik de nabestaanden precies die rol geven die ze graag willen vervullen. Soms wil men veel zelf doen. Dan kan ik de familie daarbij vanaf de zijlijn begeleiden. In andere gevallen ontzorgen wij de familie volledig en nemen de regie. Dat samenspel is voor nabestaanden van groot belang.”

Kosten

Ellen Nooren streeft naar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, wat niet automatisch in verband gebracht moet worden met hoge kosten. “De kosten voor onze dienstverlening zijn marktconform voor Noord-Nederland”, zegt ze. “De prijs van de uitvaart hangt vooral af van de keuzes die door de familie worden gemaakt. Locatie, live-muziek, eten en drinken.”

‘Het kan niet waar zijn’

Zoals meer uitvaartverzorgers kwam ook Ellen in 2013 door eigen ervaringen op het idee om zich voor dit beroep te laten scholen. Zij verloor haar moeder op tragische wijze. Toen de politie met twee personen voor haar deur stond, ervoer ze immense schrik en directe ontkenning bij de boodschap die ze van hen kreeg (‘het kan niet waar zijn’). Ze ziet dat nu ook vaak gebeuren bij nabestaanden. “Ik heb de uitvaartverzorger destijds verteld, dat wij veel dingen graag zelf wilden doen voor de uitvaart. Het laatste wat wij voor onze moeder konden doen. Ik begrijp die emotie en behoefte dus heel goed.”

Balsemen

Eén van de situaties die haar heeft aangegrepen, was de dood van een jongeman die door een ongeval ernstig verminkt was. Ellen heeft toen een zogenoemde thanatopracteur ingeschakeld, die het lichaam gebalsemd heeft en de bovenste helft van het lichaam toonbaar kon maken voor de nabestaanden. “Het zijn extreem verdrietige situaties, maar hierdoor kon de familie hun kind weer zien waar ze blij mee waren, hoe vreemd het ook mag klinken. Na het thuisbrengen van hun zoon gingen de ouders langzaam beseffen wat er was gebeurd. Vaak is dit van groot belang bij het begin van het verwerkingsproces.”

In 2014 startte ze met voorzichtige verwachtingen, maar inmiddels verzorgt Ellen meerdere uitvaarten per week. Daarom werkt zij samen met twee vakgenoten, die uit hetzelfde hout gesneden zijn. “Ik waardeer Anita en Yvonne zeer! Dat is een goede basis voor onze samenwerking in dit enerverende vak.” Zie ook: www.ellennooren.nl

Op de foto van links naar rechts: Yvonne van Eijck, Anita Buikstra en Ellen Nooren.