Het was druk in het dorp: Sinterklaas en zijn Pieten werden vrolijk onthaald

Door: Redactie

Zaterdag rond 13.30 uur reed de Pepernootfabriek het dorp binnen met daarop Sinterklaas en zijn trouwe Hoofdpiet. Voorts trok een karavaan van vrolijk uitgedoste Pieten binnen, voorzien van wagens, bakfietsen, eenwielers en was dies meer zij. Een groot Pietenorkest zorgde voor de begeleidende muziek.

Het was droog en vele vele honderden kinderen met hun begeleiders dromden samen aan de Rijksstraatweg. Sint en zijn Pieten gingen te voet door het centrum naar het Raadhuisplein waar zij hun intocht beëindigden op het podium. Op die plek kwam een spannend verhaal tot een ontknoping. Kinderen (en Sherlock & Holmes) hadden de hele week al gezocht naar een gouden doos met rode S, omdat daarin het Harense boek van Sint was zoekgeraakt door een verkeerde levering van de Pieten Bezorgdienst. Alles kwam goed.

Er werd gedanst en gezongen. Speciale aandacht was er voor de gebarentolk, die net als andere jaren de hele middag tolkte voor dove en slechthorende mensen. Juist toen de eerst spatjes regen vielen vertrokken Sint en Piet naar elders, terwijl Pieten over straat gingen zwerven en winkels bezochten. De organisatie van de intocht was weer in handen van de Werkgroep Intocht van Ondernemend Haren. Die spreekt van een zeer geslaagde en drukke middag in een prima sfeer. Zij danken alle vrijwilligers die weer hebben meegeholpen.

Wat nog komt

Zaterdag 30 november volgt het Sinterklaas Festival. Door het dorp verspreid staan filialen van de Pieten Academie en kunnen kinderen oefeningen doen met de Pieten. In de Dorpskerk kunnen kinderen met Sint en Piet op de foto van 10 tot 16 uur. Gratis tickets met tijdsblok zijn af te halen vanaf 9.15 uur bij de Dorpskerk. Voor kinderen zonder ticket komen Sint en Piet om 11 uur en om 15 uur naar buiten voor een Meet & Greet. Kinderen die de oefeningen van de academie hebben gedaan ontvangen een presentje. Kleurplaten kunnen worden gedeponeerd in de rode brievenbus bij de kerktoren. Kinderen maken kans op een huisbezoek van Sint en Piet op 30 november 16.30 uur.

Foto’s: PersPiet

Rinus Regelaar (boven). Sherlock & Holmes (onder)