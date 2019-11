Hobbels en Bobbels (slechte voetpaden in Haren) deel 3

Door: Redactie

Haren de Krant wil de komende tijd aandacht besteden aan een probleem dat weliswaar niet wereldschokkend is, maar wel hinderlijk. In een gemeente met bovengemiddeld veel ouderen, is dat niet zo prettig. Denk aan rollators, rolstoelen. Vergeet echter ook de jonge moeders met kinderwagens niet.

Wat is het slechtste voetpad in Haren?

Vooropgesteld: de meeste voetpaden in Haren zijn prima begaanbaar. Echter, veel trajecten zijn slecht. Na tips van lezers gaan we de komende periode ‘het slechtste voetpad van Haren’ selecteren en bespreekbaar maken met de gemeente. Wilt u een voetpad nomineren? Mail dan aan: redactie@harendekrant.nl

Wandelpad Mikkelhorst



Edie Gunnink uit Haren wandelt geregeld met haar kleinkinderen op het pad dat als een vierkant rond Zorgboerderij Mikkelhorst (Klaverlaan) ligt. Prachtige natuur, maar voor kinderwagens, buggy’s, rolstoelen en rollators een zeer slecht parcours. Door verzakkingen blokkeren de wielen en doordat het pad gaat hellen, is het lastig buggy of rolstoel rechtop te houden. Wat Edie betreft maakt dit pad kans om het slechtste voetpad van Haren te worden.

Voetpad Hondsrugstraat (zie ook bovenste foto)

Aly vindt het voetpad aan de Hondsrugstraat in het centrum van Haren slecht. Het gaat haar niet zozeer om de bestrating, maar meer om de situering. Het pad is te smal voor twee personen (als ze met haar moeder wandelt). Maar er zijn ook obstakels, waardoor je verplicht bent op de weg te gaan lopen.