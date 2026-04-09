Hoe gaat het centrum van Haren er uitzien?

Er is een informatiebijeenkomst op komst op 14 april over herinrichting centrum Haren.

Het ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Haren is klaar. De gemeente nodigt belangstellenden uit voor de informatiebijeenkomst over de herinrichting van het Raadhuisplein en een deel van het centrumgebied in Haren.

De informatiebijeenkomst is op dinsdag 14 april van 17:00 tot 20:00 uur (vrije inloop) in het voormalig gemeentehuis in Haren, Raadhuisplein 10. Tijdens deze bijeenkomst laat men het ontwerp zien. Medewerkers van de gemeente en van Laos Landschapsarchitectuur, een bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, staan voor je klaar om vragen te beantwoorden.