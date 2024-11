Hoe gaat het nu met de Hortus in Haren?

Door: Redactie

Na turbulente decennia, waar de Hortus kampte met armoede en slechte bezoekersaantallen, gaat het anno 2024 goed. De komst van het bestuurdersduo Jan Poutsma en Douwe Wiersma in 2012 wordt door iedereen genoemd als de grote gamechanger. Onbezoldigde doch professioneel hebben ze de Hortus aan de Kerklaan uit het slop getrokken. De restauratie van de Chinese Tuin wordt gezien als een voorbeeld van de ingezette koers. Dat de gemeente nu eigenaar is helpt mee om rust te brengen, want voor de RUG was de Hortus inmiddels een ongewenst kind.

Chinese Tuin

Het gaat goed met Hortus botanicus Haren. Zo goed zelfs dat het bestuur van de Hortus eind 2022 besloot te beginnen met het droomproject: de restauratie van de Chinese tuin. Uit eigen middelen kon destijds het restaureren en schilderen van alle pilaren en het liggend houtwerk onder de galerijen in de Mingtuin worden gefinancierd. Een half jaar later volgde de opdracht aan het schildersbedrijf voor het restaureren en schilderen van het Chinese Theehuis. Eind vorig jaar werd het bestuur bijzonder aangenaam verrast door een bericht, dat een oud- student biologie -Reinder Sterenborg- een groot legaat aan Stichting Behoud Groene Hortus (SBGH) had nagelaten. Dat legaat stelde het bestuur in staat om het restauratieproces te versnellen en wel zodanig dat de Mingtuin in het voorjaar van 2025 volledig in zijn oude glorie zal zijn hersteld. Dit jaar heeft het bestuur, mede dankzij een exploitatiesubsidie van de gemeente Groningen, een algemeen manager van de Hortus en een educatiemedewerker kunnen aanstellen. Ook werd er een nieuwe Raad van Toezicht voor de SBGH ingesteld. Met

die aanstellingen is een forse stap gezet in de professionalisering van de Hortus.

De lopende restauratie van de Chinese tuin inspireerde het bestuur van de Vriendenvereniging om het boekje Het Verborgen Rijk van Ming te herzien en dat een meer eigentijdse vorm te geven. Om dit te realiseren deed het Vriendenbestuur een beroep op de leden van de Vriendenvereniging voor hulp bij de totstandkoming van een nieuw Chinese tuinboekje. SanneFeenstra, Ab Veerbeek en Machiel Bakker reageerden positief op het verzoek en zijn er in geslaagd om een prachtig boekje te maken, met advies over de beplanting van tuinbaas Walter den Hollander. Tineke van der Meij en Michiel Verbeek waren verantwoordelijk voor de organisatie van het geheel.