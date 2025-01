Hoop op herdruk van boek Haren 100+ verhalen over dorpshistorie

Nieuws:

Door: Redactie

Eppo van Koldam is de conservator van Harense historie. Het vuistdikke boek “Haren 100+. Meer dan honderd verhalen over Haren, Glimmen, Noordlaren, Onnen en Helpman” mag niet ontbreken in de boekenkast van Harenaars. Auteur is Eppo van Koldam (73), die hiermee definitief zijn reputatie als conservator van de Harense historie vestigde. Het boek is nagenoeg uitverkocht.

Liefhebbers staan nog in de rij, maar de stichting Old Go durft een herdruk van 800 exemplaren niet aan, bang voor een schadepost van duizenden euro’s. Bij boekhandel Boomker in Haren moest men aan de toonbank telkenmale ‘nee’ verkopen en daarom nam men contact op met Old Go. Op dit moment wordt nagedacht over een manier waarop Boomker kan delen in het exploitatierisico.

Hoewel Old Go de dag niet prijst voordat het avond is, gloort er dus hoop dat het gaat komen tot een tweede druk. Wordt vervolgd.