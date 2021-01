Hortuslaan tijdelijk afgesloten

Nieuws:

Door: Redactie

Van maandag 1 februari tot en met maandag 8 maart vervangt aannemer A.Hak Noord-Oost B.V. de drinkwaterleiding in de Hortuslaan in Haren.

Tijdens de werkzaamheden is de weg vanaf de Kerkstraat tot aan het Haderaplein dicht voor auto’s en (brom)fietsen. Voor voetgangers is er altijd één voetpad vrij. De leidingen liggen vaak onder de trottoirs en/of de weg. Het kan daarom zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel van) het trottoir en/of de weg niet beschikbaar is. In dat geval legt de aannemer loopbruggen en -planken neer. Het verkeer kan een omleiding volgen van de Kerkstraat naar de Molenweg via de Kromme Elleboog. De aannemer werkt elke dag tussen 7.00 en 16.00 uur.