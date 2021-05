Actueel: Hulpdiensten naar Parallelweg Glimmen: auto botst met trein (met updates: één persoon overleden)

Door: Redactie

Ongeveer om 18.05 uur op zondagmiddag reden brandweer, politie en ambulance met sirenes Glimmen binnen. Zij kregen de melding dat een auto in botsing was gekomen met een trein ter hoogte van de Parallelweg. Nadere bijzonderheden ontbreken.

Onze verslaggever 112 gaat naar de plaats van het ongeval. Indien nodig volgen er updates hier.

Foto’s Thijs Huisman 112 Groningen / Haren de Krant

Foto met lint brandweer: omstander.

Updates

18.51 uur

De trein heeft een auto aangereden op de bewaakte overgang Oude Schoolweg in Glimmen. Dat is een onverharde weg naar de Glimmer Es en Appélbergen. De inzittende is gereanimeerd en zeer ernstig gewond, meldde de politie 18.43 uur. De traumaheli is zojuist weer vertrokken.

19.05 uur

Omstanders speculeren over de vraag hoe de auto op de spoorbaan kon zijn toen de trein uit Groningen richting Assen de bewaakte overgang naderde. Er wordt gesproken van motorpech. De overweg ligt niet op een doorgaande route, maar leidt naar Appélbergen en de Glimmer Es.

20.40 uur

De politie meldt dat bij de aanrijding een jongen van 20 jaar uit de gemeente Midden-Groningen om het leven is gekomen.

Einde directe berichtgeving.