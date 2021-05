Man uit Glimmen zag de aanrijding voor zijn ogen gebeuren. Een vreemde situatie op het spoor.

Nieuws:

Wellicht is hij de enige getuige van de aanrijding tussen een aanstormende trein en een auto in Glimmen. “Ik was volgens mij helemaal alleen op die plek”, zegt Jan-Paul Wortelboer tegen Haren de Krant. “Ik liep met mijn hond te wandelen en zag toen de auto midden op het spoor staan.”

Wortelboer heeft intussen geruchten gehoord over de reden waarom de auto met twee personen op de bewaakte overweg ‘Oude Schoolweg’ stond, maar omdat de bronnen daarvan nog niet helder zijn publiceren wij dat niet. Het lijkt erop dat de bestuurder in eerste instantie opzettelijk was gestopt op deze plek. Toen de trein naderde lukte het niet om de auto weer op gang te krijgen. Wortelboer: “Ik zag toen een vrouw heel snel uit de auto springen en wilde armgebaren maken in de richting van de trein. Maar dat was natuurlijk zinloos. Ze sprong opzij en de trein reed zowat over die auto heen. Daarna hoorde ik haar krijsen. Toen realiseerde ik me dat de tweede persoon waarschijnlijk niet op tijd had kunnen ontsnappen.”

De politie heeft nog niet met deze (mogelijk) enige getuige gesproken. “Ze zijn welkom, ik zal ze precies vertellen wat ik heb gezien”, zegt hij. Op dit moment (19.30 uur) heeft de politie nog niet laten weten of de inzittende het ongeval heeft overleefd of niet.