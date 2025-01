Hulphond Sky onmisbare schakel in het leven van Ash

Door: Redactie

Ash van Pelt (1998) woont begeleid in de Blankehoeve in Noordlaren. Ze is gespannen wanneer ze praat over haar leven, dat door mentale problemen op een hindernisbaan lijkt. Die spanning voelt haar hulphond Sky perfect aan en om haar even af te leiden wringt hij zich zachtjes met zijn neus onder haar armen. Sky troost haar bij tranen en is haar loods in lastige situaties.

Doolhof

Dankzij sponsors kon Ash in oktober Sky aanschaffen. Particulieren brachten ruim 9.000 euro bijeen en de resterende 9.000 euro werd geschonken door stichting De Gouden Schakel in Haren. Iedereen was ervan overtuigd dat Ash niet zonder een psychiatrische hulphond kan, maar lang niet iedereen weet precies waarom. Ash wil het graag uitleggen. Ze is geboren met globaal vier stoornissen: een slecht geheugen, adhd, autisme en een taalstoornis (TOS). Deze mentale mix is er de oorzaak van dat niets in haar leven soepel of voorspelbaar gaat. De gewoonste dagelijkse handelingen kosten haar fysiek en mentaal meer energie dan zij heeft.Ze loopt op haar tenen. Een dag is een doolhof van emoties en angsten en in dat doolhof wijst een hulphond de weg.

In een openhartig interview in Haren de Krant neemt Ash de lezers mee in haar doolhof. De krant wordt verspreid van 22-29 januari.