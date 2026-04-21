Humanitas maakte het mogelijk: Bladeren door Coby’s leven

Het leven van Coby Rumpff (77) uit Haren laat zich lezen als een boek. Letterlijk. Zij deed namelijk mee aan een project van Humanitas waarin vrijwilligers op verzoek levensverhalen schrijven.

Waarom

“Het leek mij mooi als mijn kleinkinderen later kunnen lezen wat voor leven hun oma heeft gehad. Ik ben méér dan alleen hun oma. Ik was ook ondernemer met mijn eigen schoonheidssalon, bijvoorbeeld”, zegt Coby Rumpff. “Nu zijn ze er misschien nog niet zo in geïnteresseerd, maar dat kan later anders zijn”, zegt zij. Coby’s vriendinnen zeiden altijd dat zij een veelzijdig leven achter zich heeft waar je wel een boek over zou kunnen schrijven. “Eerst twijfelde ik of ik wel mijn verhaal aan een vreemde zou willen vertellen. Maar ook: welke persoonlijke herinneringen deel je met je kinderen en kleinkinderen? Daar heb ik goed over nagedacht en ik heb het met mijn kinderen besproken.”

Confronterend

Lia Dekker is vrijwilliger van Humanitas en doet als auteur aan het project mee. Tijdens de eerste kennismaking met haar ‘cliënt’ was er direct een klik en konden ook Coby’s twijfels worden besproken. Zij zegt: “We zijn een jaar lang geregeld bij elkaar gekomen en telkens als ik een passage klaar had, heb ik haar die laten lezen.” Coby: “Het was een heel intensief proces en heel prettig. Ik woonde in Zuid-Italië en ook in Marokko en heb veel meegemaakt, ook moeilijke situaties. Bij de interviews kwamen soms emoties los.” Lia: “Het was een mooie uitdaging om het hele verhaal in de juiste balans op te schrijven.” Coby vond het proces alleszins de moeite waard, want nu het klaar is ligt haar levensverhaal vast in een mooi geïllustreerd boek, dat in een oplage van 7 exemplaren is gedrukt.

Wie ook zonder kosten zijn of haar levensverhaal in boekvorm wil conserveren voor het nageslacht is welkom bij Johan Havinga (vrijwillig coördinator Humanitas Levensverhaal Groningen). Mail: johan.havinga@humanitas-groningen.nl

foto: Auteur Lia Dekker en Coby Rumpff