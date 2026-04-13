Zakelijk nieuwtje: Harenaar AnneBart Bolt nu ook bierbrouwer

AnneBart Bolt uit Haren is al jaren eigenaar van een winkel in Zuidlaren (De Zuivelhoeve) en daar is hij voor zijn vakmanschap al onderscheiden. Nu begeeft hij zich ook op het pad van de bierbrouwers.

Brouwer en Kaasmeester slaan handen in één

Onlangs stonden AnneBart Bolt en Wesley Weggeman (brouwer en eigenaar van De Brink Bierbrouwerij) samen achter de brouwketel voor het maken van een eigen bier voor Zuivelhoeve-Zuidlaren.

“We hebben lang gewerkt aan het schrijven van een perfect brouwrecept voor bij alle mooie dingen die bij Zuivelhoeve-Zuidlaren verkrijgbaar zijn” aldus Wesley. Er zijn vele bieren verkrijgbaar maar dit bier complementeert in onze optiek vele smaken uit de Foodspeciaalzaak aan de Stationsweg.”

AnneBart: “Klopt, het is een type “Saison” geworden met 6,6% alcohol, het geheim zit hem in mijn favoriete hoppen die zijn toegepast in combinatie met een miniscuul klein Schezuanpepepertje en wat limoengras. Al sinds de opening van onze winkel was mijn wens om een eigen bier te brouwen, hoe anders kan het om dat met één van de grootste brouwtalenten uit het Noorden te doen en nog in Zuidlaren ook. We zijn twee lokale vakidioten die elkaar hebben gevonden.”

Over de naam zegt Bolt: “De naam Kakabo is een afkorting van Kale Kaas Boer, de naam die ik verworven heb in Zuidlaren en de naam van het bier is kort, krachtig en doeltreffend: Hop en Hap! Het etiket-ontwerp ligt ook bij Wesley, zo geniaal gevonden, een rond brilletje en een stuk kaas”, aldus een lachende AnneBart

Het Zuidlaarder bier is verkrijgbaar bij Zuivelhoeve Zuidlaren