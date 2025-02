Humanitas zoekt Harense gastgezinnen

Nieuws:

Door: Redactie

Humanitas Groningen zoekt vrijwillige gastgezinnen voor kinderen en jongeren die het fijn vinden zo nu en dan ‘thuis te zijn in een ander huis’.

Niet ieder gezin heeft een sterk netwerk van vrienden en familie om zich heen. Wanneer je dan ook nog te maken hebt met armoede, een ziekte of beperking in het gezin of een echtscheiding kan je wel wat steun gebruiken. Bij Kind aan Huis koppelt Humanitas gastgezinnen die ruimte, tijd en aandacht over hebben aan kinderen en jongeren die opgroeien in zo’n lastige thuissituatie. Zo hoopt men samen de Groningse samenleving een beetje sterker te maken. Als gastgezin bepaal je zelf hoe vaak je beschikbaar wilt zijn, bijvoorbeeld een middag per week of een weekend per maand. Uit hoeveel personen je huishouden bestaat is niet van belang. Het kind draait mee in het alledaagse gezinsleven. Humanitas matcht zorgvuldig en begeleidt de koppeling gedurende een jaar.

Meer weten? Kijk op www.humanitas.nl/groningen/kindaanhuis of neem contact op met Pasquinel op 0617322963 of p.brader@humanitas.nl .