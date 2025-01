Ideeën gezocht voor een mooier gebied Gorecht

Door: Redactie

Heeft u ideeën om het Gorecht nog mooier en biodiverser te maken? Denk bijvoorbeeld aan het

herstellen van oude landschapselementen, het vergroenen van uw erf, het herstellen van een

pingoruïne, het organiseren van een excursie of het samenwerken in beheer en onderhoud.

Voor het programma Mooi Gorecht zoeken de gemeente Groningen en Landschapsbeheer Groningen

naar inspirerende plannen die het gebied aantrekkelijker maken én in stand houden voor mens,

dier en landschap.

Wanneer en waar

Beide inloopavonden zijn

identiek, kies dus de datum/locatie die u het beste uitkomt:

• Maandag 10 februari, 19.00 – 21.00 uur, locatie: Kerk Middelbert

• Dinsdag 11 februari, 19.00 – 21.00 uur, locatie: Dorpshuis De Hoeksteen Noordlaren

Tijdens de avond ligt er een grote kaart van het gebied waarop u uw idee direct kunt intekenen.

Ook ligt er een kaart met alle initiatieven die er al lopen. Beide avonden is er om 19.30 uur een korte

presentatie waarin Landschapsbeheer Groningen en Gemeente Groningen vertellen het programma

Mooi Gorecht en wat dit voor u als inwoner kan betekenen.

Meld aan

Aanmelden? Ga naar de website van

Landschapsbeheer Groningen (https://landschapsbeheergroningen.nl/agenda/10plus11-februari-informatieavond-mooi-gorecht/) of stuur een mail naar info@landschapsbeheergroningen.nl.

Mooi Gorecht is een vervolg op de eerdere Gorecht aanpak waarin de gemeente Groningen en

Landschapsbeheer Groningen samen met bewoners, boeren en ondernemers het landschap van het

Gorecht mooier en gezonder maken. Het Gorecht staat bekend om zijn robuuste structuur van

landschapselementen, zoals houtwallen, elzensingels, hagen, knotbomen en waterelementen zoals

poelen, pingoruïnes en petgaten. Deze elementen hebben een grote cultuurhistorische en

ecologische waarde. Met het meerjarig programma Mooi Gorecht willen we de komende 6 jaar – met

trots – samenwerken aan het herstel en behoud van deze landschapselementen, het versterken van

biodiversiteit en een duurzame manier van samenwerken. Zo zorgen we ervoor dat dit prachtige

gebied aantrekkelijk blijft voor mens, dier en recreatie.

Mooi Gorecht bouwt voort op de lessen en resultaten van de pilot Gebiedsaanpak Landschap

Gorecht, die in 2022 is afgerond. Op de infoavonden vertellen we ook hoe Mooi Gorecht zich

verhoudt tot Transitie Landelijk Gebied en bijvoorbeeld de Landschapswerkplaats.