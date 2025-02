Ietje Jacobs-Setz (VVD): ‘Direct ingrijpen bij kraak van Friescheveen’

Nieuws:

Door: Redactie

Wat de VVD in Groningen betreft wordt er door de gemeente direct actie ondernomen tegen de krakers van voormalig Café Friescheveen. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz is boos: “De huidige eigenaar heeft het pand sinds 16 december in bezit en heeft onlangs zijn concrete plannen voor een verbouwing ingediend bij de gemeente. Hij is van plan er iets moois van de maken.

Kraken is verboden en tegen de overtreding van dit verbod moet streng worden opgetreden.”

Jacobs-Setz wil geen getreuzel: “Kraken is simpelweg niet acceptabel en het is feitelijk een vorm van inbraak, van andermans eigendom blijf je met je

tengels af! Wij willen dat de gemeente, politie en justitie onze burgers in bescherming neemt tegen dergelijke misdrijven en snappen niet waarom niet direct is overgegaan tot een snelle

ontruiming.”

De VVD stelt dat leegstand geen excuus is voor eigenrichting. Bovendien heeft het pand amper leeggestaan, nadat de vorige horecaondernemer het pand heeft verlaten, heeft

Prolander het pand langdurig in gebruik gehad gedurende de werkzaamheden die daar hebben plaatsgevonden. Het college moet volgens de VVD laten zien dat de wet wordt gehandhaafd en dat

de rechten van woningeigenaren in Groningen serieus worden genomen. “Een pandeigenaar mag niet de dupe worden van deze illegale bezetting.”