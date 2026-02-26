“Ik doe dit gratis omdat ik een idealist ben”

Door: Redactie

In opdracht van Duurzaam Haren is Simon Boven op pad als energiecoach. Gratis. Hij zegt: “Ik ben een idealist en ik wil mensen met een laag inkomen helpen om geld te besparen.” Hij heeft dus vooral een sociaal motief, maar vindt het prima dat ook het klimaat er baat bij heeft als we minder energie verbruiken.

Lek

Gestoken in zijn groene vest en met de warmtecamera in de hand gaat hij bij mensen langs die willen weten waar de warmte uit hun huis ‘weglekt’ en waar kou ‘naar binnen sluipt’. Hij demonstreert hoe het werkt: waar het scherm blauw kleurt is de kou en waar het rood is de warmte. “Als ik buiten sta, kan ik dus precies zien waar de warmte naar buiten komt. Vaak tussen het kozijn en de muur. Ik ken intussen de meeste plekken waar het fout kan gaan wel. Bijvoorbeeld in de woonkamer: wanneer je een diepe vensterbank hebt met een radiator eronder, dan zal de kou van het raam daar de overhand hebben. Ik meet soms aan de onderkant 48 graden en boven 18 graden.”

Loketten

Simon maakt van zijn metingen een rapport en zal het niet nalaten er wat adviezen bij te verstrekken. “Ik heb altijd in de bouw gewerkt, dus ik kan tips geven over bijvoorbeeld dakisolatie”, zegt hij. “Maar: eerlijk is eerlijk: soms kun je al resultaat bereiken met een gordijn bij de voordeur of hier en daar tochtstrips.” Wie vergaande maatregelen wil nemen, zoals driedubbel glas of schuimbeton met vloerverwarming, mag rekenen op subsidies uit het fonds Nij Begun. Simon Boven wijst mensen de weg naar de de juiste loketten en naar de Fixbrigade die kleine aanpassingen kan doen (www.fixbrigadegroningen.nl)

Modelwoning

Zelf woont hij in een huis uit 1921, dat hij zeven jaar geleden flink onder handen heeft genomen. Warmtepomp, warmwatersysteem en zonnepanelen op het dak, schuimbeton, vloerverwarming. Het is bijna een modelwoning geworden waar de stookkosten niet méér bedragen dan enkele tientjes per maand. Wie de gratis energiecoach wil uitnodigen kan een mail sturen naar: info@duurzaamharen.nl of bel Simon: 06 374 218 16.

Open Huis

Van een dorpsgenoot leren om zelf uw huis te isoleren? Kom op 14 maart langs bij doe-het-zelver Simon in Haren. Hij laat u zien hoe hij zijn huis uit 1921 grotendeels zelf heeft geïsoleerd. Meld u aan en kom langs in Simons geïsoleerde huis.

Lijsterweg 12 – Haren

mobiel 0637421816

email sboven@gmail.com

foto: Energiecoach Simon Boven bij zijn energiezuinige huis in Tuindorp. In zijn hand heeft hij de warmtecamera.

