In memoriam: Stokoude beuk bij Huize Welgelegen is niet meer

Door: Redactie

Een reusachtige en stokoude beuk bij Huize Welgelegen in Glimmen is onlangs plotseling ter ziele gegaan. De boom met een stamdikte van minstens een meter werd uit zijn lijden verlost op verzoek van de gemeente.

De eigenaar van Huize Welgelegen betreurt het, dat de boom moest worden geveld. Hij zegt dat de gemeente hem onlangs heeft verzocht een noodkap te laten uitvoeren, omdat de boom een gevaar was voor passerend verkeer op de Rijksstraatweg, met name fietsers.

De beuk werd ziek door zwam en die veroorzaakte fatale wortelrot. Eind oktober ging de kettingzaag erin en verdween deze markante beeldbepaler voor altijd. Als we oude foto’s van Huize Welgelegen opzoeken, zien we deze boom al staan; was het dezelfde? Deze foto van rond 1910 laat een grote beuk zien, die er toen al tientallen jaren stond. Zou het kunnen dat deze boom.dus al ergens eind 1800 op deze plek stond?